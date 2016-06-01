"Зебру" ликвидировали на Северном Власихинском проезде в Барнауле

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Нерегулируемый пешеходный переход ликвидирован в районе дома №14 по проезду Северному Власихинскому в Барнауле.

Как сообщили в среду, 1 июня, в пресс-центре мэрии, данное решение принято в целях организации и обеспечения безопасности дорожного движения.

Переход не будет функционировать до окончания строительства общеобразовательной школы в квартале "Олимпийский" (2001) по адресу: улица Балтийская, 11.