"Зебру" ликвидировали на Северном Власихинском проезде в Барнауле
Пешеходный переход не будет действовать до окончания строительства школы в квартале "Олимпийский"
1 июня 2016, 08:56
Фото: kursktv.ru
Нерегулируемый пешеходный переход ликвидирован в районе дома №14 по проезду Северному Власихинскому в Барнауле.
Как сообщили в среду, 1 июня, в пресс-центре мэрии, данное решение принято в целях организации и обеспечения безопасности дорожного движения.
Переход не будет функционировать до окончания строительства общеобразовательной школы в квартале "Олимпийский" (2001) по адресу: улица Балтийская, 11.
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