Зэк прямо из колонии заработал на жителях Алтая более 200 тысяч за три месяца

Личность злоумышленника, который за три месяца дистанционно обманул более 10 жителей Алтайского края и получил от них более 200 тысяч рублей, установила полиция – мужчина совершал преступления, отбывая наказание в одной из колоний Челябинской области.

Как сообщили в краевом главке МВД, преступник звонил гражданам с мобильных телефонов, представлялся родственником потерпевших и сообщал им, что попал в беду и ему срочно нужно перевести денежные средства. Также мужчина представлялся сотрудником правоохранительных органов и предлагал за деньги решить проблемы попавших в трудную ситуацию их родственников.

Деньги потерпевшие переводили злоумышленнику через банкоматы.

Свою вину мужчина признал и написал явку с повинной. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".