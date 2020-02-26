Землетрясение произошло в 200 км от Барнаула

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Кемеровской области сегодня днем, 26 февраля. Подземные толчки зафиксировали недалеко от поселка Краснобродский Прокопьевского района в 14:41 по местному времени, сообщают в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

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Интенсивность составила 4,7 балла (из 12) по шкале Медведева – Шпонхойера, что классифицируется как довольно сильное.

Как уже сообщал amic.ru, в последний раз землетрясение в непосредственной близости от Барнаула сейсмологи фиксировали 2 февраля 2020 года. Эпицентр находился в 138 километрах западнее краевой столицы. Тогда магнитуда составила 3,5.