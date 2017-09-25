Жара до +25 градусов вернется в Алтайский край в начале октября

Синоптики прогнозируют, что октябрь в Алтайском крае, по предварительным данным, будет теплее нормы почти на 2 градуса. Об этом сообщает "Катунь 24" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

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Как пишет издание, средняя месячная температура воздуха ожидается +2...+7 градусов. В первой половине месяца разница температур по ночам может достигать 11 градусов (от 0 до +11). Колебания дневных значений будут еще более существенными: от +6...+11 градусов тепла до почти летних показателей в +20...+25 градусов.

Однако после 20-го числа ночные температуры упадут до -4...-9 градусов, местами до -14. А днем в конце октября температуры будут доходить до +5 градусов. Осадков ожидается меньше нормы. А вот мокрый снег будет идти во второй, четвертой и шестой пятидневках месяца.