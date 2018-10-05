Жара до +26 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на выходные

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Прекрасная погода в Алтайском каре продолжается — на выходных в регионе воздух прогреется до +26 градусов.

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Прочее Зима близко: какой она будет в Алтайском крае

Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в субботу и воскресенье в крае будет сухая, теплая погода без осадков.

Ночные температуры воздуха составят +2...+10 градусов, днем будет +19...+26 градусов.

А вот в понедельник с прохождением холодного фронта погода изменится. Так, в ночь на 8 октября дожди и ветер ожидаются в западных районах, а в дневное время погода испортится и на большей части края.

Дневные температуры в регионе 8 октября составят +11...+16 градусов. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Впрочем, ожидается, что затем в крае опять установится сухая погода, а температура воздуха будет постепенно повышаться.