Год кролика

Жара до +33 градусов с дождями и грозами ждет Алтайский край 13 июля

Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду

13 июля 2016, 05:01

Фото: gismeteo.ru

Алтайский край продолжит жить в среду, 13 июля, в условиях аномальной жары  - температура воздуха в регионе прогреется до +33 градусов.

Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, в  отдельных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман.

Ветер восточный три-восемь метров в секунду с усилением днем до 14 метров.

В Барнауле без осадков. Температура +29…+31 градус. Ветер восточный до десяти метров в секунду.

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