Жара до +33 градусов с дождями и грозами ждет Алтайский край 13 июля
Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду
13 июля 2016, 05:01
Фото: gismeteo.ru
Алтайский край продолжит жить в среду, 13 июля, в условиях аномальной жары - температура воздуха в регионе прогреется до +33 градусов.
Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, в отдельных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман.
Ветер восточный три-восемь метров в секунду с усилением днем до 14 метров.
В Барнауле без осадков. Температура +29…+31 градус. Ветер восточный до десяти метров в секунду.
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