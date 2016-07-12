Жара до +33 градусов с дождями и грозами ждет Алтайский край 13 июля

Фото: gismeteo.ru

Алтайский край продолжит жить в среду, 13 июля, в условиях аномальной жары - температура воздуха в регионе прогреется до +33 градусов.

Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, в отдельных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман.

Ветер восточный три-восемь метров в секунду с усилением днем до 14 метров.

В Барнауле без осадков. Температура +29…+31 градус. Ветер восточный до десяти метров в секунду.