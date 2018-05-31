Жара до +34, грозы и град обрушатся на Алтайский край в начале июня

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Жара, дожди, грозы и град — столь насыщенным выдастся самое начало лета в Алтайском крае.

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Прочее От -3 до +31: стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в июне

Согласно данным регионального Гидрометцентра, 1 июня в крае будет без осадков, температуры составят +22…+27 градусов, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

2 июня в регионе станет еще жарче — местами столбики термометров поднимутся до +34. Осадков в ближайшую субботу также не ожидается, а вот ветер местами может усилиться до 20 метров в секунду.

По прогнозу, дожди вернутся в регион в воскресенье. "В большинстве районов дождь, местами гроза, при грозе сильный дождь, возможен град", - говорится в сообщении ЦГМС.

При этом в регионе похолодает. Дневные температуры 3 июня составят +13…+18 градусов, в юго-восточных районах +18...+23 градуса. Ветер будет юго-западный, 10-15 метров в секунду, местами порывы до 24 метров.