Жара до +35 градусов обрушится на Алтайский край на этой неделе

Жара до +35 градусов придет в Алтайский край на этой неделе, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

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Так, потепление в крае начнется уже во вторник, 25 июня. В этот день в регионе будет +17...+22 градуса, а в юго-западных районах до +27 градусов.

В среду на территории края будет +25...+30 градусов. В четверг в Алтайском крае ожидается +25...+30 градусов, а западных районах воздух прогреется до +35.

По данным синоптиков, осадки в ближайшие трое суток ожидаются лишь местами. При этом ливней не прогнозируется.

В Барнауле, судя по сообщению алтайского ЦГМС, в ближайшие трое суток и вовсе обойдется без дождей.