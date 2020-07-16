Жара до +36 и сильный ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 17 июля

Аномально жаркая погода установится в Алтайском крае в пятницу, 17 июля, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Согласно прогнозу, в регионе днем термометры покажут от +31°С до +36°С. Без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется до +31°С... +33°С. Как и в целом по краю, без осадков. Скорость северо-восточного ветра не превысит 11 м/с.