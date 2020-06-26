Жаркая пятница. Барнаульцы оккупировали пляжи, несмотря на запрет. Фото

Настоящая летняя пятница делает свое дело: барнаульцы устремились загорать и купаться. Причем в качестве пляжа горожане используют любой участок суши, который примыкает к воде: люди купаются по обе стороны Нового моста через Обь, в районе яхт-клуба "Заречье", на городском пляже на острове Помазкин.

При этом, напомним, ни одного официально открытого места для купания в Алтайском крае нет. Виной тому – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Открытие пляжей запланировано на третьем этапе снятия ограничений, а регион сейчас находится только на первом. Не исключено, что места для купания будут доступны не раньше августа, и то с ограничениями. Как уже сообщал amic.ru, ранее начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной краевого Роспотребнадзора Лариса Зубова заявила, что пляжам придется контролировать число посетителей, а все шезлонги установят в двух метрах друг от друга. Спасателей обяжут следить, чтобы у воды не собиралось много отдыхающих. При этом речи о купании в масках не идет.