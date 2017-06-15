Жару до +35 градусов прогнозируют в Алтайском крае 16 июня

Жаркую, солнечную погоду без осадков прогнозируют в Алтайском крае в пятницу, 16 июня. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, днем столбики термометров поднимутся до +30...+35 градусов.

Читайте также: Жара, ливни, грозы. Какая погода будет в Алтайском крае на этой неделе?

Новости

Прочее Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за аномальной жары

Ветер в этот день будет дуть северо-восточный, 3-8 метров в секунду с усилением днём по югу до 10-15. В Барнауле 16 июня воздух прогреется до +30...32 градусов. Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду.

Читайте также: Как спастись от жары – полезные советы

Напомним, в регионе с 15 по 20 июня объявлено штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды. Максимальная температура воздуха составит +30 … 35˚градусов. В Алтайском крае в период с 14 по 16 июня местами ожидается высокая пожароопасность (четвертый класс горимости).