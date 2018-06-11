Жару под +30 без сильных дождей обещают в День России в Алтайском крае

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Жаркую погоду с температурами под +30 градусов прогнозируют синоптики в Алтайском крае в День России, 12 июня.

В регионе во вторник будет преимущественно без осадков, дневные температуры составят +24...+29 градусов. Ветер будет восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров.

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В Барнауле также будет преимущественно без осадков. Днем в краевой столице термометры покажут +25...+27 градусов. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.