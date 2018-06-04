Жару под 30 градусов и грозы обещают в Алтайском крае 5 июня

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Потепление до +29 градусов и дожди с грозами ожидаются в Алтайском крае во вторник, 5 июня, сообщает региональный Гидрометцентр.

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Осадки наиболее вероятны в этот день в северных и восточных районах. Дневные температуры в крае составят +24...+29 градусов, в северных и северо-восточных районах +19...+24 градуса.

Ветер будет юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.

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В Барнауле временами дождь, возможна гроза. Дневные температуры составят +24...+26 градусов. Ветер юго-западный, 10-15 метров в секунду.