Жары не будет. О погоде в Алтайском крае 5 июня

В Алтайском крае в пятницу, 5 июня, установится прохладная погода с осадками и сильным ветром.

В светлое время суток температура воздуха в регионе составит от +13°С до +18°С. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +13°С до +15°С. Утром и днем – кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.