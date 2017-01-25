Ждем комаров уже зимой: паводок на Алтае обернется нашествием кровососов?

Фото: gtrk.tv

Паводок в Алтайском крае, который обещает быть очень непростым в этом году из-за обилия снега в горах, способен принести с собой еще одну неприятность – комаров.

Причем количество этих насекомых, судя по всему, может быть значительно выше, чем в 2016-м. Портал Amic.ru неоднократно писал о том, что жители Барнаула, да и региона в целом, прошлым летом испытывали весьма большой дискомфорт из-за наплыва кровососов.

Ученые объясняли нашествие комаров именно паводком. Они тогда констатировали, что для этих насекомых в июне-июле сложились самые что ни на есть благоприятные условия — вследствие паводка повсеместно образовались небольшие и теплые водоемы и лужи.

Если паводок-2017 в Алтайском крае будет действительно таким, как говорят прогнозы, то есть сложнее, чем в прошлом году, то по логике вещей в регионе стоит ждать появления настоящих комариных орд.

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Прочее Алтайский край в 2017 году может пережить нашествие саранчи

Впрочем, тут возможны вариации и важны нюансы. Так, прошлым летом, помимо большого количества влаги, обусловленной паводковыми водами, в крае было тепло и дождливо. Эти факторы поддерживали сохранение популяции комаров достаточно продолжительное время.

Каким же выдастся лето-2017, пока трудно точно сказать. Так что остается ждать прогнозов синоптиков и уповать на то, что природа будет склонна к жителям Алтая.

К слову, комары – не единственные насекомые, которые могут пожаловать в больших количествах в Алтайский край. Ранее центр "Антистихия" опубликовал прогноз, согласно которому в регионе не исключено нашествие саранчи.