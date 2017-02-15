Желающих покинуть Барнаул в 2016 году оказалось больше, чем приехавших
Миграционная убыль населения краевой столицы за минувший год составила 3781 человек
Фото: nnm.me
Итоги миграционных процессов в 2016 году подвел Алтайкрайстат – за счет уехавших из региональной столицы убыль населения в Барнауле составила 3781 человек.
"За 2016 год в г. Барнауле наблюдалась миграционная убыль населения, которая составила 3781 человек. Численность городского населения за счет миграции сократилась на 3934 человека, сельского населения увеличилось на 153 человека", – указывают в статистическом ведомстве.
Отметим, что в Барнаул в 2016 году приехали 17 660 человек. Покинули краевую столицу 21 441 человек.
"В сравнении с 2015 годом число прибывших в город сократилось на 8,9%, а число выбывших за его пределы увеличилось на 6,9%", – констатируют в Алтайкрайстате.
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Если говорить в целом о миграционных процессах, наблюдавшихся в Алтайском крае в 2016 году, то и в масштабах региона наблюдается та же ситуация. Так, на Алтай за 12 месяцев прошлого года приехали 32 241 человек, а покинули субъект Федерации 38 713 человек.
Таким образом, миграционная убыль составила 6472 человека.