Желающих покинуть Барнаул в 2016 году оказалось больше, чем приехавших

Фото: nnm.me

Итоги миграционных процессов в 2016 году подвел Алтайкрайстат – за счет уехавших из региональной столицы убыль населения в Барнауле составила 3781 человек.

"За 2016 год в г. Барнауле наблюдалась миграционная убыль населения, которая составила 3781 человек. Численность городского населения за счет миграции сократилась на 3934 человека, сельского населения увеличилось на 153 человека", – указывают в статистическом ведомстве.

Новости

Прочее Алтайский край оказался в лидерах по миграционной убыли населения в Сибири

Отметим, что в Барнаул в 2016 году приехали 17 660 человек. Покинули краевую столицу 21 441 человек.

"В сравнении с 2015 годом число прибывших в город сократилось на 8,9%, а число выбывших за его пределы увеличилось на 6,9%", – констатируют в Алтайкрайстате.

Читайте также: Люди активнее уезжают из Алтайского края в другие регионы, а не за рубеж

Если говорить в целом о миграционных процессах, наблюдавшихся в Алтайском крае в 2016 году, то и в масштабах региона наблюдается та же ситуация. Так, на Алтай за 12 месяцев прошлого года приехали 32 241 человек, а покинули субъект Федерации 38 713 человек.

Таким образом, миграционная убыль составила 6472 человека.



