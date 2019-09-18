Железнодорожный ЗАГС в Барнауле больше не будет регистрировать браки

В отделе ЗАГСа по Железнодорожному району Барнаула сообщили Amic.ru о прекращении регистраций заключения брака.

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"С грустью на сердце. 67 лет назад был образован отдел ЗАГС по Железнодорожному району Барнаула. Многое повидал он, в его стенах проходили и радостные события, и не очень: счастье от создания новой семьи и рождения ребенка, блеск и торжество юбилейных супружеских пар, грусть от несбывшейся надежды на крепкую семью, уход близких. И пусть не прозвучит больше свадебный марш Мендельсона, но его отзвук навсегда останется в летописи отдела", – рассказали в ЗАГСе.

Заявления на регистрацию заключения брака не принимаются с 6 сентября 2019 года. Однако все остальные функции специалисты продолжают выполнять, как и ранее.

За время своего существования отдел ЗАГС по Железнодорожному району Барнаула заключил около 50 тыс. браков.