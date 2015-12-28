Жениться и разводиться в Алтайском крае в 2015 году стали меньше

В Алтайском крае в этом году состоялось 14 тысяч 897 регистраций браков, это на две тысячи 366 свадеб меньше, чем в прошлом году. Таковы данные Алтайкрайстата.



Также в 2015 году снизилось число разводов. Так, в этом году девять тысяч 646 семей решили расстаться. Это на две тысячи 304 развода меньше, чем в прошлом.



Также сократилось число умерших и родившихся в Алтайском крае в 2015 году. В этом году в регионе родилось 27 тысяч 428 младенцев, это на одну тысячу 375 детей меньше, чем в прошлом. Снизилось и количество смертей. Так, на Алтае в этом году умерло 31 тысяча 152 человека, а в прошлом – на 99 человек больше.