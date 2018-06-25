Женщина на Алтае покусала полицейского и получила штраф в 20 тысяч рублей

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Жительница Заринска приговорена к штрафу в размере 20 тысяч рублей за то, что она укусила полицейского, не желая выполнять законные требования стражей порядка.

Как сообщили в краевой прокуратуре, перед судом предстала 36-летняя женщина, которая находилась возле кафе-бара в состоянии алкогольного опьянения и вела себя вызывающе.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили возле кафе осужденную, открыто справлявшую нужду в общественном месте. Пытаясь пресечь противоправные действия пьяной, сотрудники, находящиеся в форменном обмундировании, разъяснив последней о совершении ею административного правонарушения, предложили проследовать в служебный автомобиль для дальнейшего прохождения медицинского освидетельствования", - уточняют в прокуратуре.

Однако, не желая выполнять законные требования правоохранителей, женщина укусила одного из полицейских за руку.

В итоге ее приговорили к штрафу размере 20 тысяч рублей с установлением срока выплаты в течение 60 дней с момента вступления приговора в законную силу.