Женщина на Алтае получила тюремный срок за избиение сына
Инцидент произошел в Бийском районе весной прошлого года
10 января 2017, 09:32
Фото: pixabay.com
20-летняя жительница Бийского района получила четыре года колонии общего режима за то, что ударила своего четырехмесячного сына по голове, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
Как сообщается, инцидент произошел в мае прошлого года. Женщина ударила ребенка, а затем с силой бросила его на диван. В результате падения мальчик получил травму головы.
Позже ребенка поместили в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.
Комментарии
Новости партнеров