Женщина погибла при пожаре в многоэтажном доме в Барнауле

Вечером 28 ноября пожарные потушили возгорание в жилой девятиэтажке в Барнауле, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

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Инцидент случился в доме № 88 по улице Попова на седьмом этаже.

"На момент прибытия горело в четырехкомнатной квартире сложной планировки, захламленной вещами, на седьмом этаже", – рассказал начальник дежурной смены Иван Баранов.

В операции задействовали пять автоцистерн, автолестницу и коленчатый подъемник. Из задымленного подъезда эвакуировали 27 человек, среди них – пятеро детей. На пожаре обнаружили труп пожилой женщины.

Уточняется, что площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Причина произошедшего уточняется.