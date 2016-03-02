Женщина в Бийске погибла, выбросившись из окна восьмого этажа

В Бийске в понедельник, 29 февраля, из окна восьмого этажа на глазах у многих свидетелей выпрыгнула женщина, сообщает "Наш Бийск".

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Происшествия Женщина в Петербурге выбросилась из окна с грудным ребенком на руках

Инцидент произошел в 17:30. Отмечается, что женщина выбросилась из окна не квартиры, а лестничного пролета. Она скончалась до приезда скорой. По словам очевидцев, на вид женщине около 35 лет. В данный момент устанавливается ее личность. Жители дома не узнали в погибшей соседку.

Отмечается, что основной версией следствия является самоубийство. Отпечатков пальцев женщины в базе данных полиции нет, а с заявлением о пропаже в правоохранительные органы никто не обращался.

Газета добавляет, что кровь погибшей проверяют на наличие алкоголя и наркотиков.