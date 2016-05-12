Жену бывшего вице-губернатора Алтайского края оставили под стражей

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Жена бывшего замгубернатора Алтайского края Юрия Денисова – Татьяна Денисова – останется под стражей до 11 сентября текущего года.

Такое решение вынес в четверг, 12 мая, Октябрьский районный суд Барнаула. "Мера пресечения в отношении Денисовой продлена до 11 сентября", – сообщил порталу Amic.ru представитель суда.

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Прочее Экс-замглавы Алтайского края Денисов останется за решеткой до 11 сентября

Отметим, что сегодня же районный суд постановил оставить в СИЗО и самого Юрия Денисова.

Таким образом, ходатайство следствия, которое настаивало на изоляции супругов, было удовлетворено.

Наш портал неоднократно сообщал, что под уголовное дело чета Денисовых попала в начале марта. К тому моменту Юрий Денисов уже оставил пост заместителя губернатора Алтайского края – руководителя Главного управления образования и молодежной политики.

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Бывшего чиновника обвиняют в покушении на получение взятки в крупном размере от руководителя одного из учреждений системы образования. Его супруге инкриминируют посредничество при покушении на получение взятки.

Обвиняемые своей вины не признают.