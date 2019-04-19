Жесткое ДТП на перекрестке произошло в Барнауле
Авария случилась на пересечении улиц Балтийская и Лазурная
19 апреля 2019, 10:23
Столкновение автомобилей Toyota Corolla и Toyota Funcargo произошло утром в пятницу, 19 апреля, на пересечении улиц Балтийская и Лазурная в Барнауле.
Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Скорая, МЧС, ДПС на месте. Проезд перекрестка затруднен", – отмечает автор заметки.
Официальных данных о пострадавших в результате ДТП пока нет. Информация уточняется.
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