Жесткое ДТП на перекрестке произошло в Барнауле

Столкновение автомобилей Toyota Corolla и Toyota Funcargo произошло утром в пятницу, 19 апреля, на пересечении улиц Балтийская и Лазурная в Барнауле.

Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Скорая, МЧС, ДПС на месте. Проезд перекрестка затруднен", – отмечает автор заметки.

Официальных данных о пострадавших в результате ДТП пока нет. Информация уточняется.