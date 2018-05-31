Жесткое столкновение автобуса и легковушки произошло в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Серьезное столкновение автобуса и легкового автомобиля произошло 31 мая на проспекте Космонавтов в Барнауле — в результате аварии легковушке разворотило капот.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП, пр. Космонавтов, в районе крематория, в сторону Научного городка. Легковая и автобус. Все живы. Собралась большая пробка", - отметил автор заметки.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru подтвердили факт происшествия, уточнив, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.