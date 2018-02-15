Жесткое столкновение Toyota Mark II и КамАЗа произошло в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Авария с участием КамАЗа и легкового автомобиля Toyota Mark II произошла днем в четверг, 15 февраля, на проспекте Калинина в Барнауле.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Отмечается, что столкновение произошло в районе пересечения Калинина с улицей Ткацкой.

В результате аварии легковушка получила очень серьезные повреждения. В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что в результате ДТП пострадал водитель Toyota, ему оказана медицинская помощь, не госпитализирован.

По факту инцидента проводится проверка.