Жесткое столкновение трамвая и легковушки произошло в Барнауле
Авария произошла на улице Антона Петрова в районе остановки "Островского"
21 мая 2018, 10:40
Фото: vk.com/barneos22
Столкновение трамвая и автомобиля Toyota Ipsum произошло утром в понедельник, 21 мая, на улице Антона Петрова в Барнауле.
Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, ДТП случилось в районе остановки "Островского".
На фото с места событий видно, что легковушка "уткнулась" в левый борт трамвая. В результате ДТП было временно блокировано движение электротранспорта в обе стороны.
О пострадавших не сообщается.
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