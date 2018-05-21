Жесткое столкновение трамвая и легковушки произошло в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Столкновение трамвая и автомобиля Toyota Ipsum произошло утром в понедельник, 21 мая, на улице Антона Петрова в Барнауле.

Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, ДТП случилось в районе остановки "Островского".

На фото с места событий видно, что легковушка "уткнулась" в левый борт трамвая. В результате ДТП было временно блокировано движение электротранспорта в обе стороны.

О пострадавших не сообщается.