Жёсткое столкновение "Волги" с грузовиком произошло в Барнауле

Жёсткая авария произошла на пересечении улиц Челюскинцев и Чкалова в Барнауле. Согласно видеозаписям, опубликованным в Telegram-канале "В курсе 22", одним из участников столкновения стала "Волга", борт которой от удара сильно вмяло, а вторым – грузовик.

На месте работали сотрудники скорой, а на кадрах в числе прочих была замечена и машина детской реанимации, сотрудники ДПС и МЧС. Подробности происшествия и состояние пострадавших в столкновении выясняются.

Напомним, ранее барнаулец ради эксперимента нарушил правила ПДД перед постом ДПС на перекрёстке улиц Попова и Антона Петрова и получил штраф. Согласно наблюдениям жителя краевой столицы, многие водители из среднего ряда поворачивают налево, хотя по правилам им разрешён проезд лишь прямо.