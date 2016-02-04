Жидкие отходы незаконно сливали в канализационный коллектор в Барнауле

В Барнауле полицейские и специалисты управления коммунального хозяйства администрации Индустриального района выявили факт слива жидких бытовых отходов в неположенном месте.

Пресс-служба городской администрации отмечает, что нарушители сливали отходы в канализационный коллектор в районе улицы Звездной и Павловского тракта. Их привлекли к административной ответственности. При этом во время оформления протокола в этом же месте два человека попытались избавиться от жидких бытовых отходов, а еще один - от снега.

Подчеркивается, что всех нарушителей привлекли к ответственности, подобные рейды в дальнейшем будут проводить каждую неделю.

Администрация района просит местных жителей сообщать о случаях слива бытовых отходов в неположенных местах (канализации, коллекторы, поля и др.) по тел. 47-51-83.

Фото: as-in.ru