Жидкие отходы незаконно сливали в канализационный коллектор в Барнауле
В Индустриальном районе в рейде выявили факт слива бытовых отходов в коллектор. Нарушителей привлекли к ответственности
В Барнауле полицейские и специалисты управления коммунального хозяйства администрации Индустриального района выявили факт слива жидких бытовых отходов в неположенном месте.
Пресс-служба городской администрации отмечает, что нарушители сливали отходы в канализационный коллектор в районе улицы Звездной и Павловского тракта. Их привлекли к административной ответственности. При этом во время оформления протокола в этом же месте два человека попытались избавиться от жидких бытовых отходов, а еще один - от снега.
Подчеркивается, что всех нарушителей привлекли к ответственности, подобные рейды в дальнейшем будут проводить каждую неделю.
Администрация района просит местных жителей сообщать о случаях слива бытовых отходов в неположенных местах (канализации, коллекторы, поля и др.) по тел. 47-51-83.