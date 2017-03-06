"Жигули" на "Жигулях": барнаульцев удивила перевозка авто на крыше. Видео

Фото: youtube.com

Барнаульцев удивила необычная перевозка половины "Жигулей". Ее зафиксировал на видео один из местных жителей, выложивший затем ролик в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".

"Перевезти "Жигули" на крыше "Жигулей" – да не проблема", – написал автор, назвав перевозчиков чудиками.

Он отметил, что некоторое время спустя автомобиль двигался уже в сопровождении ГИБДД.

В комментариях пользователи предположили, что владелец авто просто не хотел переплачивать за перевозку. Еще один подписчик сообщества отметил, что не удивился бы, если бы на "Жигулях" перевозили половину КамАЗа.