"Жигули" на "Жигулях": барнаульцев удивила перевозка авто на крыше. Видео
По словам барнаульцев, вскоре машина двигалась уже в сопровождении ГИБДД
6 марта 2017, 10:19
Фото: youtube.com
Барнаульцев удивила необычная перевозка половины "Жигулей". Ее зафиксировал на видео один из местных жителей, выложивший затем ролик в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
"Перевезти "Жигули" на крыше "Жигулей" – да не проблема", – написал автор, назвав перевозчиков чудиками.
Он отметил, что некоторое время спустя автомобиль двигался уже в сопровождении ГИБДД.
В комментариях пользователи предположили, что владелец авто просто не хотел переплачивать за перевозку. Еще один подписчик сообщества отметил, что не удивился бы, если бы на "Жигулях" перевозили половину КамАЗа.
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