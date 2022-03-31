Жильцы частных домов в Алтайском крае стали чаще устанавливать камеры видеонаблюдения

С начала года «Ростелеком» установил в частных домах Алтайского края более 600 камер внешнего видеонаблюдения. Это на 18% больше, чем за такой же период прошлого года. Популярный цифровой сервис позволяет дистанционно смотреть за порядком и безопасностью около дома.

Больше всего камер видеонаблюдения оператор установил в Бийске и Бийском районе. Услуга пользовалась спросом также в пригородных посёлках Барнаула, Новоалтайска, Зонального и Первомайского районов и в других населённых пунктах.

«В 2021 году в частном секторе Алтайского края мы установили 2 156 видеокамер. Это было связано с активным строительством оптических линий связи в сельских населенных пунктах и появившейся у сельчан возможностью подключить цифровые сервисы. Комфорт и безопасность жилья все чаще выходят на первый план. Камеры видеонаблюдения позволяют дистанционно контролировать свое жилье, приходящих из школы детей и передвижения домашних животных. Возможность вовремя отреагировать на происшествие снимает излишнюю тревожность», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Если на придомовой территории произошла кража или порча имущества, широкий угол обзора камеры, инфракрасная подсветка для ночной видеосъёмки позволяют увидеть полную картину события, распознать лица. Хозяин дома может позже пересмотреть архив записей, который хранится на облачной платформе от 7 до 30 дней.

«Я подключил видеонаблюдение в пакете с домашним интернетом и онлайн-кинотеатром Wink. Сейчас завершаю в доме строительные работы, звонка на двери пока нет, но с камеры на фасаде получаю уведомления, когда к воротам подъезжает доставка со стройматериалами или приходят рабочие», — рассказал житель коттеджного посёлка Спутник Николай Орлов.

Подробнее об услуге можно узнать на сайте компании или по бесплатному номеру 8 800 1000 800.