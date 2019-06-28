Жилье, подъемные и бесплатное питание: как завлекают молодежь в алтайские села

Молодые люди в возрасте 16-29 лет составляют треть трудоспособного населения Алтайского края. Большинство из них стремятся уехать из села в город, в то время как в районах им готовы предложить достойные условия труда и хорошую зарплату. О том, какие специалисты нужны алтайским селам и какие бонусы ждут тех, кто решится вернуться из города, обсудили во время круглого стола, организованного в управлении Алтайского края по труду и занятости населения.

Бонусы для бюджетников

Сделать сельские территории комфортными для жизни, сохранить там молодых специалистов, обеспечить отрасль сельского хозяйства квалифицированными кадрами – одна из приоритетных задач государства. "Молодежь – это главный стратегический ресурс всех изменений. Включаясь в процесс, они создают свое будущее. Для нас главное, чтобы молодежь нашла применение своим талантам в нашем крае", – сказала заместитель начальника УТЗН Алтайского края Елена Чувашова.

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В алтайских селах не хватает врачей, учителей. Частично проблема решается за счет реализации госпрограмм. Кроме того, во многих районах Алтайского края действуют муниципальные программы по привлечению и закреплению молодых кадров. Например, в Алтайском районе из муниципального бюджета молодым врачам выплачивают подъемные 150 тысяч рублей. В Кулундинском и Кытмановском районах подъемные для педагогов меньше (25 тысяч рублей), но при этом им оплачивают аренду жилья и проезд на работу.

В Заринске медицинские и педагогические кадры пытаются "выращивать" со школьной скамьи. Молодые люди могут отучиться по целевым договорам, получая муниципальную стипендию и имея возможность проходить практику в городских больницах, школах и детских садах. Окончив учебу, они должны будут отработать в городе в течение трех лет. При трудоустройстве специалисты получают единовременное пособие и служебное жилье (либо компенсацию за аренду квартиры).

Заместитель главы администрации Славгорода Людмила Подгора рассказала, что в городе приняты локальные нормативные акты, которые дают дополнительные бонусы молодым специалистам. Так, будущих медицинских и педагогических работников здесь готовят по целевым программам, а при трудоустройстве предоставляют им служебное жилье.

"У нас есть единовременное пособие выпускникам, которые впервые прибывают на работу, выплаты стипендий "целевикам", доплата молодым специалистам-отличникам: 30% в первый год работы, 20% – во второй, 10% – в третий", – рассказала Людмила Подгора, уточнив, что средняя зарплата молодых специалистов в городе составляет 20 тысяч рублей.

Жилье для зоотехников и агрономов

По словам начальника отдела содействия трудоустройству и развития форм занятости УТЗН Алтайского края Светланы Фурсовой, нехватка кадров есть не только в бюджетной сфере, но и в сельском хозяйстве. "Агропромышленный комплекс испытывает дефицит кадров, с начала года около пяти тысяч работодателей обратились в службу занятости населения, разместив порядка 70 тысяч вакансий. Около трети из них относится к сфере сельского хозяйства и обрабатывающего производства", – сообщила Светлана Фурсова.

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Желая привлечь профессиональные кадры, фермерские хозяйства и крупные агропредприятия создают комфортные условия труда, предлагают конкурентоспособную зарплату и даже решают жилищный вопрос своих сотрудников.

Например, глава славгородского крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Трофименко решил строить дом для молодых специалистов. А таких в хозяйстве немало – 42% от общего числа сотрудников.

Жилье для специалистов строят и в Хабарском районе. По словам гендиректора ОАО "Коротоякский элеватор" (входит в ЗАО "Грана", – прим. ред.) Олега Новикова, крупнейший налогоплательщик региона просто вынужден вкладываться в собственные кадры: не будет людей – не будет и дальнейшего развития предприятия.

Помимо жилья, сотрудники "Коротоякского элеватора" могут рассчитывать на беспроцентные кредиты или кредиты под минимальный процент размером до 1-1,5 млн рублей. Около 80% работников уже воспользовались такой возможностью. Для тех, кто ездит на работу из других сел, организовали служебный транспорт. На предприятии работает корпоративная столовая, есть своя база отдыха, часовня, спортивная площадка.

Средняя зарплата здесь составляет 20-23 тысячи рублей. Олег Новиков уточняет, что эта цифра складывается из зарплат всех сотрудников, включая доярок, скотников и грузчиков. Специалисты среднего звена зарабатывают не менее 25 тысяч рублей, самые востребованные кадры могут рассчитывать на зарплату 60-100 тысяч.

Больше всего на предприятиях объединения зерноперерабатывающих предприятий ЗАО "Грана" нужны зоотехники, ветврачи, агрономы, инженеры, технологи. "Нам нужны креативные люди с "мозгами", мы готовы платить им хорошие деньги", – говорит Олег Новиков.

По его словам, привлекать молодые кадры на предприятие начинают еще во время их обучения в школе. Многие выпускники района учатся в городе по целевым договорам, получают стипендию 5-10 тысяч рублей, чтобы потом вернуться в Хабары и получить должность на предприятии. Сейчас доля молодых специалистов здесь составляет порядка 40%.

"Есть редкие случаи, когда к нам на работу приезжают из других регионов. Например, скоро приедет юрист из Омска. Нам нужно продумать более четкую схему взаимодействия между центрами занятости и работодателями. Возможно, нужные кадры есть и в Алтайском крае, но мы о них не знаем", – сказал Олег Новиков.

Нужны условия для жизни

По мнению Олега Новикова, только усилиями бизнеса привлечь молодежь в село невозможно. Районам нужны хорошие дороги, освещение, качественное образование и здравоохранение. "Казалось бы, мы создаем заманчивые условия для молодежи. Но нужно решать другую проблему – ликвидировать пропасть между селом и городом", – сказал он.

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Гендиректор ОАО "Антипинское" Михаил Коваленко уверен, что крупные предприятия обязаны участвовать в жизни района: помогать школам, детским садам, больницам, организовывать досуг сельчан. "В сущности, это оказание помощи нашим работникам", – считает Михаил Коваленко.

Средняя зарплата на предприятии сейчас составляет 34 тысячи рублей, это один из самых высоких показателей в АПК Алтайского края. Но работников привлекает не только зарплата, предприятие помогает решить жилищный вопрос (выделяет участки и стройматериалы для строительства, предоставляет технику), бесплатно кормит сотрудников во время полевых работ, доставляет их служебным транспортом не только из Антипино, но и из райцентра Тогул.

Выпускники вузов и ссузов, которые приходят работать в "Антипинское", а также отслужившие сотрудники, возвращающиеся на предприятие, получают помощь в размере трех месячных должностных окладов. Среди других бонусов – санаторно-курортное лечение для работников и оплачиваемый летний отдых для их детей.

Глобальный поиск

Помощь в поиске кадров алтайским работодателям оказывают центры занятости. Четыре года назад была создана информационно-аналитическая система "Общероссийская база вакансий "Работа в России". У работодателей появилась возможность общаться с соискателями по видео-конференц-связи и в сети деловых контактов SkillsNet. "Преимущества портала "Работа в России" – это бесплатность для пользователей, отсутствие рекламы и полная поддержка со стороны службы занятости населения. Вся информация здесь проходит тщательную проверку. База портала формируется как с регионального банка вакансий (от тех, кто подает информацию в центр занятости), так и самостоятельно. Создав личный кабинет, работодатели могут смотреть резюме кандидатов на вакансии без территориальных ограничений", – пояснила специалист отдела содействия трудоустройству и развития форм занятости Оксана Лыткина.

Еще один интересный государственный сервис для выпускников – электронная база стажировок. На данном сервисе молодой специалист может найти работодателя, который согласится организовать для него стажировку на своем предприятии.

В июне 2019 года в Алтайском крае презентовали проект федеральной программы комплексного развития сельских территорий до 2025 года. Власти возлагают на нее большие надежды. В частности, ожидают повышение уровня благосостояния сельского населения, благоустройства жилого фонда и развитие рынка труда на селе. К 2025 году предполагается повышение уровня занятости до 80% трудоспособного населения. В крае уверены, что при таких показателях ситуация с занятостью в сельской местности будет сопоставима с городской, и тем самым для многих людей жизнь на селе станет привлекательной.