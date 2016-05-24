Жилье в Алтайском крае получили 239 ветеранов Великой Отечественной войны

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Жильем в Алтайском крае в течение текущего года обеспечены 239 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

По состоянию на 20 мая в краевом списке ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, значатся еще 143 человека. Данный вопрос находится на контроле непосредственно у губернатора Александра Карлина.

При этом краевые власти также уточняют, что общее число ветеранов, получивших жилье в крае с 2009 по 2016 год, составило 7887 человек.