Жилой дом горел на улице Кутузова в Барнауле в ночь на 19 ноября

Фото: vk.com/barneos22

Возгорание частного жилого дома произошло в Центральном районе Барнаула в ночь на субботу, 19 ноября, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 00:34. Через 26 минут пламя удалось локализовать, а еще через пять минут ликвидировать.

На пожар выезжали 31 сотрудник РСЧС и девять единиц техники, в том числе от МЧС России привлекалось 25 человек личного состава и семь единиц техники.

Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul22, пожар произошел в частном секторе на улице Кутузова.