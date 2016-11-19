Жилой дом горел на улице Кутузова в Барнауле в ночь на 19 ноября
В тушении пожара принимали участие 25 сотрудников МЧС
19 ноября 2016, 12:07
Фото: vk.com/barneos22
Возгорание частного жилого дома произошло в Центральном районе Барнаула в ночь на субботу, 19 ноября, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 00:34. Через 26 минут пламя удалось локализовать, а еще через пять минут ликвидировать.
На пожар выезжали 31 сотрудник РСЧС и девять единиц техники, в том числе от МЧС России привлекалось 25 человек личного состава и семь единиц техники.
Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul22, пожар произошел в частном секторе на улице Кутузова.
Комментарии
Новости партнеров