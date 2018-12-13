Жилые дома, детсад и колледж остались без тепла в Барнауле из-за аварии

Фото: barnaul.org

Очередная коммунальная авария произошла в Барнауле — повреждение на теплосети диаметром 300 миллиметров случилось по адресу: поселок Южный, улица Чайковского, 37.

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Прочее Тепло дали почти во всех домах в Барнауле после двух дней коммунального ада

"По словам главного инженера МУП "Энергетик" Василия Гросса, сейчас без отопления и горячего водоснабжения находятся восемь многоквартирных жилых домов, детский сад № 197 и Алтайский политехнический колледж. Благодаря оперативному переключению на другой источник теплоэнергии из зоны отключения удалось вывести десятки частных жилых домов. Температуру в жилых домах контролирует управляющая компания "Южком-Сервис", — информирует городская администрация.

В данный момент на месте повреждения ведутся земляные работы и поиск места повреждения.

Кроме того, в краевой столице устраняют повреждение тепловой сети на улице Маяковского. Здесь работает ремонтная бригада БТСК. Ограничено теплоснабжение для двух многоквартирных жилых домов, одной школы, двух административных зданий, а также для близлежащих частных жилых домов. Заверишь работы планируется к 20:00.

Жителям Барнаула приносят извинения за временные неудобства.

В случае появления вопросов, связанных с подачей тепла, жителям, попавшим под отключение, необходимо обращаться в администрации Центрального района (телефон 630-825), Октябрьского района (247-498), в единую диспетчерскую службу города (299-188), а также в управляющую компанию "Южком-Сервис" (253-185).