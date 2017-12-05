Жириновский в День Конституции устроит в Барнауле концерт "На-На"

Бесплатный концерт группы "На-На" пройдет в Барнауле в День Конституции, 12 декабря. Легендарная группа выступит с автопоездом ЛДПР.

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"Ярмарка Жириновского" и концерт группы "На-На" пройдут в Барнауле 12 декабря во Дворце культуры города (улица А. Петрова, 146 а). Сам Жириновский в Барнаул не приезжает.

В 12 часов на площади у Дворца состоится ярмарка имени лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Активисты партии готовят игры, конкурсы, чай и угощения. Любой желающий сможет передать свое обращение Жириновскому и поучаствовать в интерактивном голосовании по проблемам Алтайского края.

А в 18 часов уже в самом Дворце пройдет бесплатный концерт группы "На-На". Попасть на него можно только по пригласительному билету. Получить его можно на ярмарке. Подробности уточняйте в штабе Алтайского отделения ЛДПР по телефону 8 (3852) 63-65-46.