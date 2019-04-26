Жирный плюс к здоровью: откуда взять незаменимую омегу-3

Растительные масла – привычный продукт нашего рациона: ими сдабривают салаты, каши и другие блюда, а также применяют в косметических и оздоровительных целях. Полученные из масленичного сырья, они богаты полезными витаминами, жирными кислотами омега-3, 6, 9 и микроэлементами. Однако не все масла могут похвастать тем, что сохранили максимум питательных веществ, и виной тому – способ получения масла. Портал Amic.ru решил разобраться, какой из этих способов полезнее и где найти такое масло в Барнауле.

ПОЛЬЗА В ПЕРВОЗДАННОМ ВИДЕ

На сегодняшний день распространены три способа производства масла – холодный отжим, горячий отжим и экстракция. Масло холодного отжима – самое полезное, сохранившее в себе максимальное количество витаминов в первозданном виде. Его главное отличие – отсутствие нагрева продукта, при котором теряются питательные вещества.

Как же происходит процесс холодного отжима? В промышленных масштабах этим занимаются машины, однако особо ценным считается ручной способ приготовления – с помощью дубового пресса: продукт засыпается в тканевый мешок из специального материала, который помещается в деревянный бочонок, после чего происходит процесс прессования, и в результате получается два продукта – масло холодного отжима и жмых. При таком способе масло получается особенно чистым и ароматным, сохранив при этом все природные микроэлементы.

ТРАДИЦИОННОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ И ЭКЗОТИЧЕСКОЕ МИНДАЛЬНОЕ

Какое именно растительное масло холодного отжима полезнее? Однозначного ответа на этот вопрос нет: каждое масло обладает своими достоинствами.

К примеру, подсолнечное масло ценится за высокое содержание витаминов A, E, K, фосфолипидов, органических кислот (стеариновой, линолевой, олеиновой), летучих и восковых веществ, омеги-3, 6 и 9. В его составе – 99% жиров, это достаточно калорийная заправка, а вот белков, углеводов и продуктов окисления в качественном продукте быть не должно. Благодаря своему составу подсолнечное масло повышает иммунитет, обладает омолаживающим действием, улучшает обмен веществ и память, препятствует развитию атеросклероза и других болезней сосудов. Подсолнечное масло холодного отжима идеально в качестве заправки для салатов и приготовления различных соусов на его основе, а также используется в ароматерапии, приготовлении масок для кожи и волос.

Масло кедрового ореха богато витаминами групп В и D, нормализующими деятельность центральной нервной системы и улучшающими состав крови, а по количеству витамина Е – активного антиоксиданта – оно в разы превосходит оливковое и кокосовое. Кроме того, в кедровом масле очень высокое содержание витамина F – в три раза больше, чем в рыбьем жире. Этот витамин обладает способностью снижать уровень холестерина в крови, укреплять иммунитет к респираторным заболеваниям и улучшать лактацию у кормящих матерей. Кедровое масло обладает заживляющими свойствами, ускоряет эпителизацию ран, ожогов и обморожений. Оно способно оказать общеукрепляющее действие, повысить физическую и умственную работоспособность, помочь справиться с синдромом хронической усталости, улучшить зрение и вывести из организма соли тяжелых металлов, радионуклиды и другие токсины. Кедровое масло обычно принимают курсами до трех раз в день перед едой по половине чайной ложки. Им можно заправлять овощные салаты, добавлять в холодные и горячие закуски: таким образом вы обеспечите блюду превосходные вкусовые характеристики, а организму – питательные вещества.

Тыквенное масло богато фосфолипидами, каротиноидами, флавоноидами и витаминами. Найти в нем можно также полиненасыщенные жирные кислоты, минеральные вещества, ряд важных аминокислот и микроэлементов – железо, селен, цинк, магний. Среди полезных свойств масла из тыквенных семечек – способность восстанавливать кишечную деятельность и функции печени, стабилизировать гормональный баланс и очищать организм. Масло также способствует стабилизации деятельности сердечно-сосудистой системы, помогая предотвратить развитие гипертонии, и стимулирует защитные силы организма, особенно это масло полезно для мужчин. Его используют для заправки салатов, макарон и холодных блюд, а также в разнообразных масках и кремах: масло прекрасно воздействует на кожу, увлажняя, питая и омолаживая ее, устраняя сухость и шелушение.

При употреблении тыквенного масла важно соблюдать некоторые правила: вводить в рацион постепенно, принимать за 15-20 минут до еды, не запивать водой и не нагревать.

В экзотическом для сибиряков миндальном масле содержатся олеиновая и линолевая кислоты, витамины Е и В2, каротины, биофлавоноиды, гликозид амигдалин, минеральные вещества – магний, натрий, железо, цинк и фосфор. Благодаря этим компонентам оно является мощным естественным стимулятором роста волос и настоящим эликсиром для кожи – смягчая ее, успокаивая и питая. Кроме того, масло миндаля отлично подходит для ухода за нежной кожей детей, нормализует кислотно-щелочной баланс кожи, лечит герпес, разного рода повреждения и микротравмы, экземы и дерматиты, эффективно против ожогов, в том числе солнечных. При этом оно подходит для любого типа кожи и для людей любого возраста.

МАСЛО, ПРИГОТОВЛЕННОЕ НА ВАШИХ ГЛАЗАХ

Можно ли найти растительные масла холодного ручного отжима в нашем городе? Экологически чистое, полезное и 100% натуральное подсолнечное, тыквенное и миндальное масло можно приобрести в магазине "Дом мёда". Именно здесь установлен уникальный дубовый пресс, на котором масло отжимается прямо на глазах у покупателя. Сырье и готовый продукт не контактируют с металлами, что позволяет сохранить в масле все витамины и жирные аминокислоты. Кроме того, сырье не нагревают – именно поэтому масло сохраняет очень тонкий, едва уловимый аромат.

Помимо натуральных растительных масел собственного производства, в магазине представлен богатый выбор алтайского меда и продуктов пчеловодства – пчелиный воск, маточное молочко, прополис, перга и цветочная пыльца, а также широкий ассортимент пантовой продукции, бальзамов, чаев и трав. Продукция магазина поможет вам сохранить здоровье и хорошее самочувствие на долгие годы.

"Дом мёда"

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 8а

Тел: +7 (3852) 50–61–61

Магазин для пчеловодов, тел: +7 (3852) 66–76–60

e-mail: medaltai@mail.ru, medaltai.zakaz@mail.ru

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