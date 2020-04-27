Жить в Барнауле, работать за рубежом: объявлен набор в компьютерную академию "Шаг"

У жителей Алтайского края появился шанс стать IT-специалистом высочайшей квалификации за сравнительно короткий срок. Направление IT стремительно развивается: цифровые технологии охватывают все новые и новые отрасли, поэтому профессионалы в этой сфере более чем востребованы. Освоить новую профессию предлагает Международная компьютерная академия "Шаг". Там стартовал набор на курсы дополнительного образования для взрослых. Обучение начинается дистанционно и продолжится в аудиториях.

Сколько можно зарабатывать

В Барнауле заработная плата IT-специалистов начального уровня составляет около 40 тысяч рублей, среднего – от 70 до 80 тысяч рублей, а мастера IT-дела получают 3-4 тысячи долларов. Эта профессия не обязывает находиться в офисе, можно жить в Барнауле, а выполнять работу для зарубежных компаний.

Сложно ли овладеть новой специальностью

Нет, сейчас это стало еще доступнее. Пройти обучение может любой желающий в возрасте от 18 до 55 лет. Никаких специальных знаний, умений и навыков не нужно. После обучения все выпускники получат диплом международного образца и профессиональные сертификаты Microsoft, Cisco, Autodesk. Это значит, что каждый выпускник программы компьютерной академии "Шаг" сможет найти работу не только в России, но и за рубежом.

У академии есть 83 филиала, которые базируются в 20 странах мира. Начав обучение в Барнауле, студенты смогут продолжить его в Москве или Санкт-Петербурге, а закончить – в Сиэтле или Камбодже.

Чему и как учат

Академия предлагает обучение по четырем направлениям:

Уже с первого дня обучения студенты начинают отрабатывать различные кейсы и выполнять задания на компьютере. Основной упор академия делает на практике. Со студентами работают опытные преподаватели, которые одновременно являются практикующими специалистами в IT-компаниях.

Первым 10 обратившимся – обучение в подарок. Узнать подробности и записаться на курсы можно на сайте академии.

Международная компьютерная академия "Шаг"

г. Барнаул, ул. Кирова 51а, 2 этаж

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