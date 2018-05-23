Житель Алейска поссорился с молодым человеком в кафе и ударил его ножом

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В Алейске полицейские задержали 21-летнего молодого человека, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что инцидент произошел ночью рядом с одним из городских кафе. Подозреваемый в ходе ссоры ударил ножом в грудь 26-летнего молодого человека.

Спустя несколько дней здоровье потерпевшего ухудшилось, он самостоятельно обратился в больницу за помощью и был госпитализирован.

Стражи порядка установили личность злоумышленника и задержали его.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия было возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы. В данный момент он заключен под стражу.