Житель Алтая доверился девушке из соцсети и перечислил ей 70 тысяч рублей

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Житель села Шипуново в Алтайском крае перечислил 70 тысяч рублей девушке, с которой познакомился в социальной сети — после получения денег она перестала ему отвечать.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, в октябре прошлого года 57-летний житель райцентра познакомился с девушкой, проживающей якобы в Москве.

"В ходе переписки мужчина предложил новой знакомой приехать к нему в гости. Девушка согласилась, но сказала, что у нее трудное материальное положение. Мужчина согласился помочь и перечислил 70 000 рублей. После перевода денежных средств мужчина впервые решил поговорить с ней по телефону. Но указанный абонентский номер, на который он перечислял средства, оказался вне зоны действия сети", — уточняют в полиции.

Также девушка перестала отвечать и в социальной сети. В итоге мужчина обратился в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.