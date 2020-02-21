Житель Алтая на прощание откусил возлюбленной ухо

Онгудайский районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице, сообщает прокуратура Республики Алтай.

Новости

Вопрос дня Прошла любовь. Почему нельзя уходить от бывших молча

Следователи выяснили, что в сентябре 20-летний молодой человек повалил девушку на пол, укусил ее за ухо и тянул, пока не оторвал ушную раковину. Так он отомстил ей за решение расстаться с ним.

Парень признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к году и 10 месяцам исправительной колонии общего режима.

Как ранее писал amic.ru, аналогичные повреждения нанес своему оппоненту житель Барнаула. Во время драки в караоке-баре он откусил мужчине часть уха. Суд обязал виновника оплатить потерпевшему расходы на косметическую операцию.