Житель Алтая пробрался в дом к бывшей возлюбленной и украл у неё сало

Бывший возлюбленный жительницы села Налобиха Косихинского района проник в её частный дом и украл три килограмма сала, сообщает ГУ МВД по региону. Также в руки грабителя попал килограмм камбалы и электрический триммер, которым женщина косила траву.

Кража произошла, пока сельчанка уезжала с детьми в Барнаул. Бывший сожитель узнал о пустующем доме и со своим приятелем проник в помещение через окно. Триммер мужчины продали в столярную мастерскую за 800 рублей, а вырученные деньги потратили на алкоголь. Полиция изъяла инструмент и вернула потерпевшей.

Ранее разнорабочий из Кемерова украл со своего же предприятия 365 пачек семечек и две коробки кофе на общую сумму 870 тысяч рублей.