Житель Алтая спас женщину и двух детей, перед тем как автомобиль загорелся

В Алтайском крае в субботу днем, 29 июня, на трассе Барнаул – Камень-на-Оби после села Батурово женщина-водитель не справилась с управлением, в результате чего автомобиль "Тойота Спасио" вылетел в кювет, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

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Авто Полицейские помогли двум мужчинам выбраться из горящего авто в Республике Алтай

Отмечается, что от удара женщина и двое детей – мальчик около 11 лет и девочка чуть помладше – потеряли сознание. Женщина также была зажата ремнем безопасности.

Проезжающие мимо автомобилисты остановились, чтобы помочь. Первым остановился Михаил Невзоров, который, рискуя своей жизнью, вытащил женщину и двух детей.

Об этом рассказала очевидица, супруг которой помог вытащить вещи пострадавших, затем вызвал скорую помощь и МЧС.

После этого автомобиль вспыхнул и выгорел полностью. "Это был ужас! Но это железо – главное, жизни людей!" – рассказала очевидица происшествия.