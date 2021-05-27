Житель Алтая встретил обессиленного марала и убил его

В Турочакском районе завершили расследование уголовное дела против местного жителя за незаконную охоту с особо крупным ущербом. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

"Органом дознания установлено, что мужчина 19.03.2021, находясь недалеко от с. Иогач Турочакского района Республики Алтай, увидел истощённое дикое парнокопытное животное – благородного оленя (марал), которое решил добыть, – уточнили в пресс-службе района. – Для этого он его ножом умертвил, разделал, а мясо забрал себе".

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Ущерб оценили в 210 тысяч рублей. Сельчанин признал свою вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Материалы дела направили на рассмотрение в суд.

Напомним, в апреле суд вынес приговор жителю села Балыкча Улаганского района, обвинённому в незаконной охоте на особо охраняемой природной территории с особо крупным ущербом.

Он добыл семь особей краснокнижной кабарги, а также по одной – медведя и зайца. Ущерб государству оценили в сумму, превышающую 12 млн рублей.