Житель Алтая выдумал показания, чтобы помочь товарищу на следствии и в суде

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Рубцовска, который обвиняется в заведомо ложных показаниях свидетеля при производстве предварительного следствия и в суде, сообщает региональный СК.

"В ходе расследования уголовного дела о причинении вреда здоровью средней тяжести, а также при рассмотрении этого дела в суде, свидетель дал заведомо ложные показания относительно непричастности иного лица к совершению преступления", – говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, как отмечается, виновность обвиняемого была установлена вступившим в законную силу приговором суда. Таким образом, показания свидетеля не помогли.

Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, расследование продолжается.