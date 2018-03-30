Житель Алтайского края лишил зрения своего приятеля

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Житель Алтайского края осужден за то, что причинил тяжкий вред здоровью своему приятелю, лишив его зрения, проинформировали в прокуратуре региона.

Об обстоятельствах этой истории в надзорном ведомстве сообщают следующее: "Потерпевший несколько лет назад потерял зрение на один глаз. Осенью прошлого года у него произошел конфликт с осужденным. Тот с силой надавил ему на другой глаз, в результате чего мужчина окончательно лишился зрения".

Мужчина признал свою вину, оказал материальную помощь пострадавшему. Кроме того, сам потерпевший не настаивал на строгом наказании.

В итоге суд приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.