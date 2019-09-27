Житель Алтайского края не собирался причинять тяжкий вред своему другу, но убил его

На суде мужчина заявил, что не желал причинить другу вред

27 сентября 2019, 19:47, Илья Звягинцев

30-летний житель Алтайского края осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, сообщает Следком по Алтайскому краю. 

Инцидент произошел в Троицком районе в ночь с 10 на 11 апреля. Ранее судимый за имущественные преступления мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим 35-летним другом. Осужденный взялся за нож и ударил потерпевшего в ногу. От удара пострадала бедренная артерия, что вызвало обильную кровопотерю, от которой потерпевший и скончался. 

На суде мужчина признал, что ударил друга ножом, но отрицал то, что пытался нанести ему серьезные повреждения. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет одного месяца в колонии строгого режима. 

77-летний рубцовчанин зарезал друга и заявил на суде, что не жалеет о содеянном

77-летний рубцовчанин зарезал друга и заявил на суде, что не жалеет о содеянном

Комментарии
    Новости партнеров