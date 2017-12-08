Житель Алтайского края облил кипятком жену за отказ отдать бутылку водки

Житель Алтайского края привлечен к уголовной ответственности за то, что облил кипятком свою жену. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщают в ведомстве, в полицию обратились сотрудники больницы и рассказали, что в медучреждение поступила женщина с ожогами тела 2-й и 3-й степени. Участковый установил, что женщина пострадала от рук мужа. Она не хотела отдавать ему бутылку водки. Он схватил чайник с кипятком и выплеснул всё содержимое на свою жену.

Несмотря на полученный тяжкий вред здоровью, пострадавшая не стала обращаться в полицию и писать заявление на мужа. Более того, женщина пыталась скрыть травму и лечила сначала ожоги сама. Но через несколько дней всё же была вынуждена обратиться за помощью к врачам.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до восьми лет.