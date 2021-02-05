Житель Алтайского края ограбил магазин, выпил и закусил

В Бийске полицейские раскрыли ограбление продуктового магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в торговую точку зашел мужчина и попросил сигареты и алкоголь. Продавец ответила, что табака в продаже нет, да и магазин уже закрыт. После этого злоумышленник схватил стоявшую на прилавке коробку с деньгами и скрылся в неизвестном направлении.

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О произошедшем работница рассказала только через несколько дней. Однако полицейские все же установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель.

"Мужчина дал признательные показания и рассказал, что пришел в магазин за алкоголем уже будучи нетрезвым. Не получив желаемого, открыто похитил денежные средства, которые потратил на спиртное и закуску в соседних торговых точках", – говорится в сообщении.

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Грабеж". Горожанин находится под подпиской о невыезде.