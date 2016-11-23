Житель Алтайского края ответит за смерть подростка под бетонной плитой

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Житель Первомайского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности 15-летнему подростку.

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Прочее Бетонная плита насмерть задавила 15-летнего подростка в Алтайском крае

Как сообщили в региональной прокуратуре, в настоящее время утверждено обвинительное заключение по этому делу.

Сам трагический инцидент произошел 10 июня этого года в селе Озерки, когда в ходе проведения работ по демонтажу бетонного ограждения обвиняемый, проявляя преступное легкомыслие, допустил присутствие несовершеннолетнего в опасной зоне проведения работ.

Во время работ на юношу упала плита, и в результате случившегося подросток скончался.

В данный момент уголовное дело направлено в Тальменский районный суд.

