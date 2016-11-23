Житель Алтайского края ответит за смерть подростка под бетонной плитой
Мужчине инкриминируют причинение смерти по неосторожности
24 ноября 2016, 03:08
Фото: 7728485.ru
Житель Первомайского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности 15-летнему подростку.
Как сообщили в региональной прокуратуре, в настоящее время утверждено обвинительное заключение по этому делу.
Сам трагический инцидент произошел 10 июня этого года в селе Озерки, когда в ходе проведения работ по демонтажу бетонного ограждения обвиняемый, проявляя преступное легкомыслие, допустил присутствие несовершеннолетнего в опасной зоне проведения работ.
Во время работ на юношу упала плита, и в результате случившегося подросток скончался.
В данный момент уголовное дело направлено в Тальменский районный суд.
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